Александр Бречалов: ситуация на Воткинском заводе должна стабилизироваться

Глава Удмуртии рассказал о положении ключевого предприятия оборонной отрасли.

Ижевск. Удмуртия. Ситуация на Воткинском заводе должна стабилизироваться. Уверенность в этом выразил глава Удмуртии на прошедшей пресс-конференции. По словам Александра Бречалова, у руководства предприятия есть видение, как преодолеть сегодняшнее положение. Напомним, с прошлого года ряд производств АО «Воткинский завод» недозагружен, часть работников переведена на сокращенную рабочую неделю. Между тем, завод несет колоссальную социальную нагрузку, здесь работает почти четверть трудоспособного населения Воткинска.

Ситуация на Воткинском заводе, сложившаяся в связи с сокращением гособорнзаказа, контролируется на самом высшем уровне и глобальные потрясения предприятию не грозят, уверен Александр Бречалов. «О глобальном сокращении речи не идет, я докладывал об этом президенту 14 января, у него это под личным контролем. Я повстречался в министерстве обороны, в Роскосмосе, с вице-премьером Борисовым (Юрий Борисов, заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса, - прим. ред.). Это что касается государственных структур и правительства, в ведении которого находится Воткинский завод. Я надеюсь, в ближайшие 10-15 дней у нас будет еще одна ключевая встреча», - рассказал руководитель региона.

По словам главы республики, сейчас руководство и специалисты АО «Воткинский завод» активно работают над привлечением новых заказчиков и переориентации мощностей предприятия на выпуск гражданской продукции. «Новый руководитель очень серьезно занялся вопросом разработки проектов по выпуску гражданской продукции и продукции двойного назначения. В частности, это компания «Сибур», по моим данным контракт на 2,2 млрд рублей уже есть. Гражданская продукция Воткинского завода вполне конкурентоспособна. Завод особенный, самый особенный. Кто там работает, обладают уникальными компетенциями, и здесь нужен отдельный подход. Эту точку зрения разделяет и вице-премьер, и президент. Поэтому убежден: я должен приложить максимум усилий, чтобы ситуацию там стабилизировать. Занимаюсь этим каждый день, конкретные результаты уже есть, но о них пока говорить рано, чуть-чуть надо подождать», - прокомментировал Александр Бречалов.