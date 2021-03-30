В Удмуртии идет народное голосование за самое красивое название деревни

ТОП-10 возглавляет деревня Ромашкино в Алнашском районе.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии выбирают самое красивое название действующего населенного пункта. Народное голосование проходит в рамках проекта «Made in Udmurtia». На старте в список вошло 180 сел и деревень, обладающих, по мнению жителей республики, наиболее благозвучными и привлекательными названиями. По итогам голосования в социальных сетях в финал вышло 10 населенных пунктов. Как показал рейтинг, в предпочтениях у земляков топонимы в уменьшительно-ласкательной форме. В ТОП-10 вошли, например, деревня Озерки (Ярский район), Лучик (Игринский район), Василята (Балезинский район), Ромашкино (Алнашский район) и Балдейка (Кизнерский район).

Примечательно, большинство всех представленных в голосовании деревень – малонаселенные. Например, Балдейка по официальным данным насчитывает всего 74 жителя. Что не помешало ей в прошлом году войти в тройку населенных пунктов России с самыми веселыми названиями.