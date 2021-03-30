В Россельхознадзоре по Удмуртии рассказали, как правильно покупать лук на посадку

Огородникам рекомендуют приобретать лук-севок районированных сортов из государственного реестра.

Ижевск. Удмуртия. В торговых сетях уже активно идет реализация лука на посадку. Многие огородники спешат приобрести его заранее, пока есть выбор сортов. Но купить лук-севок нужного качества - задача непростая, считают специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. Итак, на что необходимо обратить внимание при покупке лука-севка?

Согласно государственному стандарту луковицы, предназначенные для посадки, должны быть целыми, здоровыми, чистыми, с сухими чешуями и хорошо вызревшей шейкой, иметь окраску и форму, свойственную сорту. Не допускается наличие живых клещей и луковиц, пораженных нематодой, подмороженных или запаренных.

При реализации каждая партия лука-севка сопровождается протоколом испытаний или сертификатом соответствия, каждая упаковка должна быть промаркирована с указанием культуры, сорта, номера партии, наименования производителя, сортовой чистоты, обозначением стандарта.

Для посадки лучше покупать лук-севок районированных и перспективных сортов, включенных в государственный реестр селекционных достижений, ознакомиться с ним можно на сайте Госсорткомиссии.