Чтобы вызволить пушистого, пришлось отключать электричество.

Ижевск. Удмуртия. В Завьялово спасли кота, двое суток просидевшего на столбе линии электропередач. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

На пульт оперативному дежурному отряда особого риска поступила заявка о необходимости помочь животному. Хозяйка кота по кличке Уголек пыталась приманить питомца, но он продолжал сидеть на самом верху столба и мяукать.

Поскольку линия находилась под напряжением и представляла опасность, Поисково-спасательная служба обратилась в Россети, чтобы те отключили электричество. После спасатели с помощью трехколенной лестницы сняли Уголька и передали его хозяйке.