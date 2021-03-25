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В Завьялово спасли кота, двое суток просидевшего на столбе линии электропередач

10:15, 25 марта, 2021
Анна Торхова
В Завьялово спасли кота, двое суток просидевшего на столбе линии электропередач
10:15, 25 марта, 2021
Анна Торхова
401
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#кот
Фото: vk.com/pssur
401
0

Чтобы вызволить пушистого, пришлось отключать электричество.

Ижевск. Удмуртия. В Завьялово спасли кота, двое суток просидевшего на столбе линии электропередач. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

На пульт оперативному дежурному отряда особого риска поступила заявка о необходимости помочь животному. Хозяйка кота по кличке Уголек пыталась приманить питомца, но он продолжал сидеть на самом верху столба и мяукать.

Поскольку линия находилась под напряжением и представляла опасность, Поисково-спасательная служба обратилась в Россети, чтобы те отключили электричество. После спасатели с помощью трехколенной лестницы сняли Уголька и передали его хозяйке.

10:15, 25 марта, 2021
Анна Торхова
401
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#кот