Команда КВН из Сарапула завоевала Кубок юмора на чемпионате Прикамья

Награду забрали ребята из «Устрой дестрой».

Сарапул. Удмуртия. Команда КВН из Сарапула завоевала Кубок юмора Южной лиги на чемпионате Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



«В умении остроумно шутить испытали себя команды из Соликамска, Перми, Ижевска, Воткинска, Чайковского, села Фоки и Сарапула», — отметили в сообщении.



Чемпионат проходил 21 ноября в Чайковском. От Сарапула выступали 2 команды — «Устрой дестрой» и «Элеконд». Первая и забрала награду.

Ижевск представили команды «Зеленый чай» и «Fонарный столб», сообщается в группе Южной лиги «Чемпионата КВН Прикамья» в соцсети «Вконтакте». За кубок Юниор лиги сражались «КПД» из Воткинска, однако их обыграла команда «11 маршрут» из Чайковского.



