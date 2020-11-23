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Команда КВН из Сарапула завоевала Кубок юмора на чемпионате Прикамья

13:05, 23 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Команда КВН из Сарапула завоевала Кубок юмора на чемпионате Прикамья
13:05, 23 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#КВН
Фото: Александр Анатольевич (vk.com/chaiksouthliga)
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Награду забрали ребята из «Устрой дестрой».

Сарапул. Удмуртия. Команда КВН из Сарапула завоевала Кубок юмора Южной лиги на чемпионате Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В умении остроумно шутить испытали себя команды из Соликамска, Перми, Ижевска, Воткинска, Чайковского, села Фоки и Сарапула», — отметили в сообщении.

Чемпионат проходил 21 ноября в Чайковском. От Сарапула выступали 2 команды — «Устрой дестрой» и «Элеконд». Первая и забрала награду.

Ижевск представили команды «Зеленый чай» и «Fонарный столб», сообщается в группе Южной лиги «Чемпионата КВН Прикамья» в соцсети «Вконтакте». За кубок Юниор лиги сражались «КПД» из Воткинска, однако их обыграла команда «11 маршрут» из Чайковского.

13:05, 23 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#КВН