В первый день осени в Удмуртии установится жаркая погода

1 сентября воздух прогреется до 29 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. Первый день осени в Удмуртии установится жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на 1 сентября температура воздуха составит +12, +17 градусов, днём до +24, +29 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди, вечером и ночью возможны грозы.

2 сентября через Удмуртию пройдёт холодный фронт. Днём температура воздуха не превысит +18 градусов. Синоптики обещают дожди. Также 1 и 2 сентября ожидается усиление ветра до 9-14 м/с.

С 3 сентября и до конца недели погода будет преимущественно без осадков. Ночные температуры установятся на уровне +3, +8 градусов, днём +15, +20 градусов.