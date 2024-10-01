Осенний праздник «Привет, тыква!» пройдет в парке Горького в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в парке Горького состоится праздник осени «Привет, тыква!» (0+). Об этом сообщает сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».

Мероприятие пройдёт 5 октября с 14:00 до 16:00. В это время для жителей и гостей города организуют фотозоны и большую раскраску, проведут розыгрыши призов и флешмобы, а также состоится концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов города.

Помимо этого, семьи смогут поучаствовать в тыквенном квесте. Если они пройдут минимум 5 станций, то получат тыкву в подарок.