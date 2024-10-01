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Осенний праздник «Привет, тыква!» пройдет в парке Горького в Ижевске

12:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Осенний праздник «Привет, тыква!» пройдет в парке Горького в Ижевске
12:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#осень\n#парк Горького
Фото: Парки Ижевска
128
0

Некоторые его участники смогут уйти домой с тыквой.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в парке Горького состоится праздник осени «Привет, тыква!» (0+). Об этом сообщает сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска». 

Мероприятие пройдёт 5 октября с 14:00 до 16:00. В это время для жителей и гостей города организуют фотозоны и большую раскраску, проведут розыгрыши призов и флешмобы, а также состоится концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов города. 

Помимо этого, семьи смогут поучаствовать в тыквенном квесте. Если они пройдут минимум 5 станций, то получат тыкву в подарок.  

12:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#осень\n#парк Горького