Потепление придёт в Удмуртию в середине недели

Ижевск. Удмуртия. С середины недели в Удмуртии станет теплее. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

С поступлением холодного арктического воздуха в республике сильно похолодало. Пик мороза придётся на вторник, 24 сентября. В две ближайшие ночи воздух охладится до -3…+2 градусов. Температура во вторник днём не превысит +7…+12 градусов.

Со среды температура начнёт повышаться. Днём 25 сентября ожидается +12…+17.

Во второй половине недели ночная температура составит +2…+7 градусов, днём +15…+20. Отмечается, что осадки в будни не предвидятся.

По предварительному прогнозу, в выходные температурный фон существенно не изменится.