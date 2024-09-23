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Потепление придёт в Удмуртию в середине недели

12:05, 23 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Потепление придёт в Удмуртию в середине недели
12:05, 23 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
205
0
#Удмуртия\n#осень\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
205
0

Пик холодов ожидается 24 сентября.

Ижевск. Удмуртия. С середины недели в Удмуртии станет теплее. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

С поступлением холодного арктического воздуха в республике сильно похолодало. Пик мороза придётся на вторник, 24 сентября. В две ближайшие ночи воздух охладится до -3…+2 градусов. Температура во вторник днём не превысит +7…+12 градусов.

Со среды температура начнёт повышаться. Днём 25 сентября ожидается +12…+17.

Во второй половине недели ночная температура составит +2…+7 градусов, днём +15…+20. Отмечается, что осадки в будни не предвидятся.

По предварительному прогнозу, в выходные температурный фон существенно не изменится.

12:05, 23 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
205
0
#Удмуртия\n#осень\n#погода