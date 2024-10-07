На этой неделе в Удмуртии ожидается снег

Ижевск. Удмуртия. На этой неделе в Удмуртии прогнозируется снег. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

На протяжении недели установится неустойчивый характер погоды. 7 октября воздух прогреется до 9-11 градусов, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди.

Температура воздуха в предстоящую ночь составит 5-10 градусов. В северных районах Удмуртии сохранятся осадки.

Из-за тёплого воздуха из Казахстана и с южных регионов России температура 8 октября достигнет 16-21 градуса. При этом в северных районах продолжит главенствовать холодная воздушная масса — столбик не превысит 8-13 градусов. Днём осадков не предвидится.

В середине недели резко похолодает и установится ветреная погода, также пройдут смешанные осадки.

В ночь на 9 октября температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, а днём не превысит 4-9. В северных районах 0…+3 градуса. Утром и днём пройдут дожди, в северных районах — переохлаждённые дожди. К вечеру там прогнозируются дожди с мокрым снегом.

Ночью и днём 10 октября ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и снега. Вероятность снега выше в северной и центральной части Удмуртии, в южных районах пройдут преимущественно дожди. На дорогах образуются гололёдица, снежный накат, при осадках ухудшится видимость. Температура ночью составит -2…+3, днём 0…+5.

В ночь на 11 октября смешанные осадки в виде дождя и снега сохранятся в восточной периферии республики, днём прогнозируется без осадков. Столбик термометра ночью опустится до -2…-7 градусов, днём не превысит 0…+3.

По предварительному прогнозу в выходные температурный фон сохранится, осадков не предвидится.