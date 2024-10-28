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Установление снежного покрова ожидается в Удмуртии в середине недели

11:55, 28 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Установление снежного покрова ожидается в Удмуртии в середине недели
11:55, 28 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
19
0
#Удмуртия\n#осень\n#снег\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
19
0

По предварительному прогнозу, в выходные погода не поменяется.

Ижевск. Удмуртия. Интенсивные осадки ожидаются в Удмуртии во второй половине недели. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

28 и 29 октября в отдельных районах республики ожидается слабый дождь и мокрый снег. С середины недели и до её окончания на погоду начнут воздействовать североатлантические циклоны, что приведёт к увеличению интенсивности осадков.

Наиболее сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются во второй половине дня в четверг. Выпадение осадков продолжится до конца пятницы. В эти дни возможно появление снежного покрова, тумана и гололедицы на дороге.

Кроме того, в середине недели ожидается ветреная погода — наибольшие порывы отметятся 31 октября.

Температурный фон в течение недели существенно не изменится. Ночью термометр минимально опустится до -4 градусов, днём не превысит +5.

По предварительному прогнозу, в выходные сохранится погода с интенсивными осадками преимущественно в виде снега.  

11:55, 28 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
19
0
#Удмуртия\n#осень\n#снег\n#погода