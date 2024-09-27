В ближайшие выходные в Удмуртии продолжится потепление

Ижевск. Удмуртия. До +22 градусов поднимется дневная температура в Удмуртии на выходных. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В ближайшие выходные в Удмуртии установится ветреная погода, увеличится облачность. Местами пройдут дожди, преимущественно в северных районах республики. Температура сохранится выше климатических норм.

Ночью 28 сентября температура воздуха составит 3-8 градусов, завтра днём повысится до 15-20. В ночь на воскресенье столбик термометра поднимется до 9-14 градусов, днём 17-22. Ночью понедельника, 30 сентября, температура окажется в пределах 6-11 градусов. Днём температура поднимется до 17-22 градуса.

По предварительному прогнозу с 1 октября похолодает.