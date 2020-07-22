Первый выпуск стартует 23 июля в 20:00.

Ижевск. Удмуртия. Ток-шоу «Научный холодильник» от экспертов из Удмуртии запустят на YouTube. Об этом сообщает пресс-служба Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

В рамках научно-популярной программы будут разбирать продукты питания и напитки, а также развеивать мифы, связанные с едой. Первый выпуск посвятят «Завтраку без упаковки», а главным героем шоу станет фриттата, итальянский омлет.

Ведущий Кирилл Попов побывает на куриной ферме, экорынке, кулинарной студии и встретится с экспертами. Спикерами выступят директор ассоциации переработчиков Удмуртской Республики Сергей Пермяков и врач-терапевт Гульназ Хаертдинова.

Они расскажут, как отличить «экологичную» упаковку от неперерабатываемой, чем полезны яйца, и разберутся, можно ли быстро приготовить сытный и полезный завтрак. В теме выпуска также:

— виды упаковки и их безопасность;

— лайфхаки по замене привычных одноразовых вещей более практичными;

— инструкция по правильному выбору яиц и их обработке.

Первый выпуск стартует 23 июля в 20:00 (19:00 по Москве). Трансляция будет доступна по ссылке.