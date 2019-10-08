Итоги дня: Всероссийский экономический диктант, новые тротуары и смерть ветерана ижевского хоккея

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 8 октября, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» рассказали, что в Удмуртии в третий раз пройдёт Всероссийский экономический диктант. Его проведут в среду, 9 октября.

Новые тротуары:

В Ижевске отремонтировали 11 участков тротуаров. Глава города Олег Бекмеметьев предложил ижевчанам принять участие в отборе самых «убитых» тротуаров, сформировав титульный список на следующий год. Предложения собирают до начала декабря 2019 года.

Подготовка к зиме:

Четыре дома на улице Металлистов в Ижевске временно останутся без тепла. Также на участке ремонтных работ временно ограничат дорожное движение. Здесь ООО «УКС» проводит работы по устранению технологического нарушения на межквартальных теплосетях.

Смерть ветерана хоккея:

В столице Удмуртии после тяжёлой продолжительной болезни скончался бывший директор спортшколы «Ижсталь» Флюр Яруллин. Прощание с ним состоится в среду, 9 октября, в 9:00.