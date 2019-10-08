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Итоги дня: Всероссийский экономический диктант, новые тротуары и смерть ветерана ижевского хоккея

18:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: Всероссийский экономический диктант, новые тротуары и смерть ветерана ижевского хоккея
18:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: wikipedia.org
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Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 8 октября, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» рассказали, что в Удмуртии в третий раз пройдёт Всероссийский экономический диктант. Его проведут в среду, 9 октября.

 

Новые тротуары:

В Ижевске отремонтировали 11 участков тротуаров. Глава города Олег Бекмеметьев предложил ижевчанам принять участие в отборе самых «убитых» тротуаров, сформировав титульный список на следующий год. Предложения собирают до начала декабря 2019 года.

 

Подготовка к зиме:

Четыре дома на улице Металлистов в Ижевске временно останутся без тепла. Также на участке ремонтных работ временно ограничат дорожное движение. Здесь ООО «УКС» проводит работы по устранению технологического нарушения на межквартальных теплосетях.

 

Смерть ветерана хоккея:

В столице Удмуртии после тяжёлой продолжительной болезни скончался бывший директор спортшколы «Ижсталь» Флюр Яруллин. Прощание с ним состоится в среду, 9 октября, в 9:00.

18:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
32
0
#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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