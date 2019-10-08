В Удмуртии состоится Всероссийский экономический диктант

Акция пройдет в среду, 9 октября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в третий раз пройдёт Всероссийский экономический диктант. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского госуниверситета.

Оценить свою экономическую грамотность организаторы приглашают учеников 9-11 классов, студентов, руководителей и преподавателей вузов, специалистов, экспертов, представителей бизнеса, государственных и общественных деятелей. Участие бесплатное.

Акция состоится в 10:00. На выполнение заданий участникам дадут 1,5 часа.

Мероприятие пройдёт в 1 корпусе УдГУ в Ижевске. Диктант составлен в двух вариантах по категориям:

- учащиеся школ и СПО (аудитории №307 и №319);

- студенты вузов и всех желающих (аудитория №229).