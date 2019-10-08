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В Удмуртии состоится Всероссийский экономический диктант

08:30, 08 октября, 2019
Аграфена Костромская
В Удмуртии состоится Всероссийский экономический диктант
08:30, 08 октября, 2019
Аграфена Костромская
268
0
#образование\n#экономика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#знания
Фото: wikipedia.org
268
0

Акция пройдет в среду, 9 октября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в третий раз пройдёт Всероссийский экономический диктант. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского госуниверситета.

Оценить свою экономическую грамотность организаторы приглашают учеников 9-11 классов, студентов, руководителей и преподавателей вузов, специалистов, экспертов, представителей бизнеса, государственных и общественных деятелей. Участие бесплатное.

Акция состоится в 10:00. На выполнение заданий участникам дадут 1,5 часа.

Мероприятие пройдёт в 1 корпусе УдГУ в Ижевске. Диктант составлен в двух вариантах по категориям:

- учащиеся школ и СПО (аудитории №307 и №319);

- студенты вузов и всех желающих (аудитория №229).

08:30, 08 октября, 2019
Аграфена Костромская
268
0
#образование\n#экономика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#знания

 

 

 


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