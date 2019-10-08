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Четыре дома на улице Металлистов в Ижевске временно останутся без тепла

13:40, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Четыре дома на улице Металлистов в Ижевске временно останутся без тепла
13:40, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонт\n#теплотрасса
Фото: susanin.news
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Также на участке ремонтных работ временно ограничат дорожное движение.

Ижевск. Удмуртия. Теплоснабжение в четырёх домах на улице Металлистов в Ижевске временно ограничат. Как сообщила пресс-служба компании «Удмуртские коммунальные системы», также до вечера среды, 9 октября, движение транспорта на этом участке будет закрыто.

С 7 по 9 октября ООО «УКС» проводит работы по устранению технологического нарушения на межквартальных теплосетях, расположенных под проезжей частью улицы Металлистов. В районе магазина «Магнит» (улица Металлистов 39) полностью закрыто движение транспорта.   

В связи с проводимыми на теплосетях работами с 13:00 8 октября до 01:00 9 октября будет ограничено теплоснабжение четырёх жилых домов в микрорайоне. По завершении ремонтных мероприятий подачу ресурса восстановят.

Весь комплекс работ, включая обратную засыпку раскопа и предварительное благоустройство участка, будет произведен до 18:00 9 октября. После этого движение по улице Металлистов вновь откроют. 

13:40, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
188
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонт\n#теплотрасса

 

 

 


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