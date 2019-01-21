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На нескольких участках трасс в Удмуртии появится освещение

12:30, 21 января, 2019
Диана Ворончихина
12:30, 21 января, 2019
Диана Ворончихина
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#ремонт\n#освещение
Фото: pixabay.com
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Также будут обустроены пешеходные переходы вне населенных пунктов, расширены дороги, появится новый светофор.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 года на нескольких участках трасс Удмуртии сделают освещение. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Комиссия поручила Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона организовать обустройство освещения на автомобильных дорогах: «Ижевск-Сарапул», «(Ижевск-Аэропорт) – Завьялово» и «Завьялово – Каменное», «Малая Пурга – Нижнее Кечево» (в границе села Яган) и «Бураново – Киясово» (в границе села Кечево). На дороге «Окружная города Ижевска» (поворот на СНТ «Ошмес» и пересечение с автодорогой «Ижевск-Якшур-Бодья») появится светофор. Также освещение сделают на пешеходных переходах вне населенных пунктов: «Окружная города Ижевска» (пересечение с автодорогой «Ижевск-Якшур-Бодья»), «Ижевск – Сарапул» (поворот на деревню Люлли), «Ижевск – Воткинск» (поворот на деревню Якшур), «Игра – Глазов» (поворот на Балезино, Октябрьский и М. Лудошур).

Кроме того, планируется расширить проезжую часть дорог «Окружная города Ижевска и «Окружная – п. Сокол» на подъездах к их пересечению; дорогу «Ижевск - Аэропорт» на участке от посёлка Октябрьский до пересечения с автодорогой «(Ижевск-Аэропорт) – Завьялово».

Отметим, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Удмуртии отремонтируют 92,4 км автодорог регионального и 42,7 км местного значения. Также будут выполнены мероприятия, направленные на ликвидацию мест концентрации ДТП на шести участках. Общий объём финансирования составит 1644,6 млн рублей.  За 6 лет реализации проекта (в 2019 – 2024 годы) будет приведено в нормативное состояние порядка 975,8 км автомобильных дорог республики.

12:30, 21 января, 2019
Диана Ворончихина
102
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#ремонт\n#освещение

 

 

 


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