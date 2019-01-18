Крещенскими морозами в этом году может похвастаться только Якутия.

Ижевск. Удмуртия. Небольшой снег и пронизывающий ветер ждут жителей Удмуртии в Крещенскую ночь. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

«Крещенскими морозами в этом году может похвастаться только Якутия. Ближайшей ночью там ожидается ниже -35 градусов по Цельсию», - отметила синоптик.

По её словам, в Удмуртии будет не холоднее -2, -7 градусов. При этом в республике пойдет снег и сохранится юго-западный ветер, его порывы достигнут 9-14 метров в секунду.

Шумихина отметила, что столь высокая температура и сильный ветер «воспринимаются хуже, чем -20 градусов и штиль», а купаться лучше в мороз, чем при таком ветре.