play
pause
  • $ 67.52 ↑
  • € 76.09 ↑

Санта-Клаус из Лапландии впервые приедет в Удмуртию

14:30, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
14:30, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
154
0
#Шаркан\n#Новый год\n#Удмуртия\n#новости\n#Дед Мороз\n#праздники\n#Тол Бабай
Фото: vk.com/tol_babay
154
0

Гость из Финляндии посетит фестиваль «Сказочных героев на родине Тол Бабая».

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртию впервые приедет Санта-Клаус из Лапландии. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского волшебника.

Гость из Финляндии примет участие в седьмом межрегиональном фестивале «Сказочные герои на родине Тол Бабая».

Напомним, что праздничные гуляния начнутся 7 декабря в ижевском цирке вместе с Российским Дедом Морозом из Великого Устюга, Кыш Бабаем и Кар-кызы из Татарстана, Байкальским Дед Морозом, Девицей-Метелицей из Вятских Полян, Хел Мучи и Юр Пике из Чувашии, Карельским Морозцем Паккайне, Бабой Ягой из Ярославля и другими персонажами.

8 декабря огни зажгутся на первой новогодней ёлке в усадьбе Тол Бабая в Шаркане.

14:30, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
154
0
#Шаркан\n#Новый год\n#Удмуртия\n#новости\n#Дед Мороз\n#праздники\n#Тол Бабай

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе гран-при в Японии

13:42, 10 ноября, 2018
34219

Школьницу из Воткинска заподозрили в сексуальном насилии над сверстницей

31940
11:00, 09 ноября, 2018

Жительница Ижевска выпала из поезда и погибла

11823
17:25, 06 ноября, 2018

Сотрудница Минфина Удмуртии под чужим именем подрабатывала юристом

10787
12:01, 10 ноября, 2018

Водитель в Ижевске насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

10057
11:00, 08 ноября, 2018

Семья из Электростали умерла, отравившись грибами

10:58, 11 ноября, 2018
15575

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

7809
15:40, 07 ноября, 2018

В Пенсионном фонде прокомментировали отмену социальной пенсии работающим пенсионерам

6339
12:16, 10 ноября, 2018

В подмосковном колледже пьяный парень открыл стрельбу

6226
13:20, 09 ноября, 2018

Леопард напал на 4-летнюю девочку в фойе московского цирка

5424
12:10, 12 ноября, 2018

Минфин США ввел санкции против крымских санаториев

14:40, 09 ноября, 2018
2052

Генпрокурор Украины объявил об отставке

1823
16:50, 06 ноября, 2018

Послу России во Франции вернули украденные вещи Александра II

1779
16:19, 10 ноября, 2018

Уникальный гибрид осла и зебры родился в Великобритании

1777
10:58, 09 ноября, 2018

Disney снимет сериал по мотивам «Звездных войн»

1741
12:45, 09 ноября, 2018