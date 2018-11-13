Санта-Клаус из Лапландии впервые приедет в Удмуртию

Гость из Финляндии посетит фестиваль «Сказочных героев на родине Тол Бабая».

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртию впервые приедет Санта-Клаус из Лапландии. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского волшебника.

Гость из Финляндии примет участие в седьмом межрегиональном фестивале «Сказочные герои на родине Тол Бабая».

Напомним, что праздничные гуляния начнутся 7 декабря в ижевском цирке вместе с Российским Дедом Морозом из Великого Устюга, Кыш Бабаем и Кар-кызы из Татарстана, Байкальским Дед Морозом, Девицей-Метелицей из Вятских Полян, Хел Мучи и Юр Пике из Чувашии, Карельским Морозцем Паккайне, Бабой Ягой из Ярославля и другими персонажами.

8 декабря огни зажгутся на первой новогодней ёлке в усадьбе Тол Бабая в Шаркане.