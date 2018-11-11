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Огни на первой новогодней ёлке в Удмуртии зажгут 8 декабря

11:50, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
11:50, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Шаркан\n#Новый год\n#Удмуртия\n#праздники
Фото: vk.com/event90813543
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Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Сказочные герои на родине Тол Бабая».

Ижевск. Удмуртия. Огни на первой новогодней ёлке в Удмуртии зажгут 8 декабря. Праздник состоится в усадьбе Тол Бабая в Шаркане, сообщает пресс-служба удмуртского зимнего волшебника.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Сказочные герои на родине Тол Бабая». В первый день, 7 декабря, гуляния пройдут в ижевском цирке. Гостей ждет встреча с Российским Дедом Морозом из Великого Устюга, Кыш Бабаем и Кар-кызы из Татарстана, Байкальским Дед Морозом, Девицей-Метелицей из Вятских Полян, Хел Мучи и Юр Пике из Чувашии, Карельским Морозцем Паккайне, Бабой Ягой из Ярославля и другими персонажами.

На следующий день сказочные герои вместе с Тол Бабаем и его помощницей Лымы Ныл зажгут огни на первой в Удмуртии новогодней елке.

11:50, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
265
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#Ижевск\n#Шаркан\n#Новый год\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


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