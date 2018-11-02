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Электричество на ижевском ипподроме включат в ближайшее время

09:55, 02 ноября, 2018
Анна Торхова
09:55, 02 ноября, 2018
Анна Торхова
789
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#электричество\n#долги\n#лошадь
Фото: pixabay.com
789
0

Об этом в соцсети Facebook сообщила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

Ижевск. Удмуртия. Энергоснабжение на прогулочной трассе и манеже ижевского ипподрома восстановят в ближайшее время. Об этом в соцсети Facebook сообщила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

Ранее в соцсетях жители написали, что несколько недель назад на ипподроме отключили свет вокруг манежа и в тренировочных помещениях, а позднее могут отключить электричество в конюшнях и воду.

«Со вчерашнего дня манеж закрыли на замок и запретили туда въезд. Даже если ты хочешь заплатить за него, деньги не берут. Помогите в публичной огласке. Ситуация критичная. В итоге складывается следующая картина: света в манежах нет; работники должны уживаться в этом холоде, а лошади во тьме», - написал Роман Вострухин.

По словам Ольги Абрамовой, ипподром важен для республики не только как объект коневодства, но и в качестве «центра притяжения».

Как сообщила министр, конюшни отключать от энергоснабжения не будут. На встрече 6 ноября власти вместе с коневладельцами обсудят условия погашения задолженности и стоимость за пользование ипподромом, который находится в собственности республики.

Roman Vostrukhin

Про ИППОДРОМ ижевский хотел я вам рассказать то что уже не секрет. Прочитайте и сделайте репост пожалуйста! . Ипподром плавно (намеренно или нет не...

09:55, 02 ноября, 2018
Анна Торхова
789
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#электричество\n#долги\n#лошадь

 

 

 


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