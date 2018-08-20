Выпускаемая в Ижевске «Лада Веста» стала самым популярным отечественным автомобилем

За первое полугодие продано почти 50 тыс. машин этой модели.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская «Lada Vesta» стала самым продаваемым автомобилем за 6 месяцев 2018 года. За этот период продано 49635 машин данной модели, что на 43,5% больше показателей прошлого года, сообщает «Автостат».

На второй строчке оказалась «Лада Гранта». Продажи этого автомобиля выросли на 8,8% и составили 45672 экземпляров.

Третье место занял универсал «Лада Ларгус», прирост которого составил 53,3%. За первое полугодие было продано 20989 авто этой марки.

В пятерку также вошли: «Lada XRay» - 16388 проданных автомобилей, «Lada 4х4», обладателями которой стали 15371 человек.

Список замкнули: «Lada Kalina» (9 364 машин), УАЗ «Патриот» (6 505), LADA Priora (6 468), УАЗ «Пикап» (1 750) и УАЗ «Хантер» (738).