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Ремонт моста через Пироговку начали на федеральной трассе в Удмуртии

11:40, 15 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:40, 15 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
1148
0
#Ижевск\n#Пирогово\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#мост
1148
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Закончить работы планируют до 31 октября.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт моста через реку Пироговку начали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Отмечается, что на мосту дорожники выполнят укрепление балок, ремонт береговых опор, произведут гидроизоляцию и замену асфальтобетонного покрытия. Также на мосту расширят пешеходную часть, заменят перила и барьерные ограждения.

Работы выполняются по заказу ФКУ «Прикамье» и их планируют завершить до 31 октября.

Власти Удмуртии просят участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как на время проведения ремонта движение по мосту планируют проводить в реверсивном режиме по одной полосе с применением светофора.

Напомним, в этом году на федеральной трассе в Удмуртии планируется выполнить ремонт 9 мостовых сооружений. К работам приступили уже на 6 из них. На финансирование этого направления из федерального бюджета направлено 322 млн рублей.

11:40, 15 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
1148
0
#Ижевск\n#Пирогово\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#мост

 

 

 


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