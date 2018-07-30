В Ижевске наградят мужчину, спасшего ребенка при взрыве газа на Удмуртской

Олег Вдовин вынес мальчика из поврежденной квартиры.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска наградят за спасение ребенка при обрушении стены дома на улице Удмуртской. Олегу Вдовину вручат медаль «За спасение погибавших».С оответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Как рассказали информагентству «Сусанин» в ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, мужчина с семьей жил в 5-м подъезде дома №261 по улице Удмуртской, где 9 ноября 2017 года прогремел взрыв газа.

«Олег был в магазине, услышал шум, испугался и побежал. У него дома были жена с ребенком, но, к счастью, он увидел их сразу во дворе живыми и здоровыми. А так как он бывший летчик, военный, он понимал, что кто-то мог остаться в беде», - отметили в МЧС.

Мужчина поднимался по лестнице поврежденного подъезда, стучал в двери и призывал соседей выходить на улицу. На восьмом этаже Олег вошел квартиру, часть которой обвалилась после взрыва. Отец семейства, живущего в квартире, погиб, а его 13-летний сын был в ванной и не мог открыть дверь. Олегу пришлось пройти по уцелевшей части пола к двери, вырывать её вместе с косяком. Мужчина вытащил мальчика и вынес его на улицу.

С просьбой наградить героя к спасателям обратилась мать подростка.

Напомним, взрыв газа прогремел в жилом доме в Ижевске 9 ноября 2017 года. В результате обрушились 8 квартир в пятом подъезде, погибли 7 человек. В ходе расследования выяснилось, что 27-летний сын хозяйки квартиры на третьем этаже специально отсоединил шланг газовой плиты от трубы, после чего сбежал из дома.