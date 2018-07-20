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Дожди и грозы ожидаются в Удмуртии в пятницу

07:30, 20 июля, 2018
07:30, 20 июля, 2018
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето
Фото: pxhere.com
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Днем столбики термометров не поднимутся выше +22, +27 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Дожди и грозы ожидаются в Удмуртии в пятницу, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днем по центральным районам небольшие кратковременные дожди, по южным умеренные. Днем местами грозы», - отмечают синоптики.

При этом утром будет не теплее +19 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше +22, +27 градусов по Цельсию.

07:30, 20 июля, 2018
1169
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето

 

 

 


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