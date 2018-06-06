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Электронная ветеринарная сертификация заработает в Удмуртии с 1 июля

10:20, 06 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
10:20, 06 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
217
0
#сельское хозяйство\n#ветеринария\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#сертификация
217
0

В населённых пунктах без интернета документы продолжат оформлять на бумаге.

Ижевск. Удмуртия. Введения электронной ветеринарной сертификации в Удмуртской Республике планируют начать с 1 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Отмечается, что Удмуртия стала одним из лидеров по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на сырое молоко и возглавила рейтинг регионов и в апреле, и в мае. После Удмуртской Республики в ТОП 10 вошли Башкортостан, Новосибирская область, Ставропольский край, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Омская область, Кировская область, Нижегородская область, Вологодская область.

По оформлению эВСД на готовую молочную продукцию Удмуртия включена ТОП 26 регионов. И на готовую пищевую продукцию - в ТОП 36.

В мае удмуртские государственные ветеринарные врачи оформили всего 989 468 электронных справок. На территории Удмуртии в электронном виде оформляется 98% от общего количества ветеринарных сопроводительных документов. К 25 мая зарегистрировали и получили доступ для работы в ФГИС «Меркурий» 3 273 предприятия, это 73,4%.

Введение электронной ветсертификации является обязательным на территории России. В федеральном Минсельхозе отмечают, что переноса сроков введения более не будет. Заработает электронная ветсертификация в отрасли с 1 июля.

Правительство Удмуртии утвердило перечень населённых пунктов, в которых отсутствует доступ к интернету. Всего их насчитывается 1298. Здесь сопроводительные документы, как и прежде, будут оформляться на бумажных носителях.

10:20, 06 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
217
0
#сельское хозяйство\n#ветеринария\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#сертификация

 

 

 


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