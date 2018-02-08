Госжилинспекция Удмуртии стала лучшей в стране по итогам 2017 года

Республика удерживает лидирующую позицию два года подряд.

Ижевск. Удмуртия. Государственная жилищная инспекция Удмуртии стала лучшей в стране по итогам 2017 года. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель ГЖИ региона Марат Исмагилов.

«Мы лидерские позиции, занятые в позапрошлом году, удержали и в 2017 году. Вчера Андрей Чибис объявил, что Удмуртия на первом месте. Почему? Инспекция в Удмуртии работает всегда в ногу с современным законодательством. Многие вещи мы начинаем прорабатывать среди населения ещё на стадии подготовки. У нас население готово к событиям, которые произойдут», - рассказал Марат Исмагилов.