Количество дольщиков в Удмуртии по итогам 2017 года выросло более чем в полтора раза

В прошлом году зарегистрировано свыше 339 тыс. прав и сделок на недвижимость.

Ижевск. Удмуртия. Спрос на долевое строительство в Удмуртии в 2017 году вырос на 70%. Об этом сообщает управление Росреестра по республике.

В прошлом году в регионе зарегистрировано свыше 338 тыс. прав и сделок на недвижимость, что на 7,3% больше, чем годом ранее.

Право на земельные участки и строения по «дачной амнистии» легализовали тысячи жителей Удмуртии, оформив в общей сложности свыше 2,6 тыс. прав собственности, что в 2,4 раза меньше по сравнению с 2016 годом.

Также жители региона стали чаще брать ипотеку. Регистрация таких договоров выросла на 7,8% и составила свыше 20 ,6 тыс. прав. Из них на основании договора (объектом залога является уже имеющееся жилье) – 2,7 тыс. прав (+ 56%), в силу закона (залогом выступает приобретаемая недвижимость) – 17,9 тыс. прав (+ 3%).