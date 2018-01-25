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      Количество дольщиков в Удмуртии по итогам 2017 года выросло более чем в полтора раза

      09:54, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      09:54, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      294
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Росреестр\n#Удмуртия\n#умный дом
      294
      0

      В прошлом году зарегистрировано свыше 339 тыс. прав и сделок на недвижимость.

      Ижевск. Удмуртия. Спрос на долевое строительство в Удмуртии в 2017 году вырос на 70%. Об этом сообщает управление Росреестра по республике.

      В прошлом году в регионе зарегистрировано свыше 338 тыс. прав и сделок на недвижимость, что на 7,3% больше, чем годом ранее.

      Право на земельные участки и строения по «дачной амнистии» легализовали тысячи жителей Удмуртии, оформив в общей сложности свыше 2,6 тыс. прав собственности, что в 2,4 раза меньше по сравнению с 2016 годом.

      Также жители региона стали чаще брать ипотеку. Регистрация таких договоров выросла на 7,8% и составила свыше 20 ,6 тыс. прав. Из них на основании договора (объектом залога является уже имеющееся жилье) – 2,7 тыс. прав (+ 56%), в силу закона (залогом выступает приобретаемая недвижимость) – 17,9 тыс. прав (+ 3%).

      09:54, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      294
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Росреестр\n#Удмуртия\n#умный дом

       

       

       

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