Ижевск занял 30 строчку в рейтинге российских городов по уровню качества жизни

Лидерами стали Тюмень, Грозный и Казань.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск расположился на 30 месте в рейтинге среди российских городов по уровню качества жизни. Лидерами оказались Тюмень, Грозный и Казань, сообщается на сайте Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Исследование проводилось в 38 крупных и средних городах страны. Для оценки качества жизни учитывался уровень медобслуживания, дороги, культура и образование, жилищное хозяйство, работа городских властей и миграционные настроения.

Согласно опросу, больше всего жители Ижевска довольны дорогами, а вот меньше всего – образованием (22 балла из 100).

Антилидерами рейтинга оказалась Махачкала, а также Волгоград и Тольятти.