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      Готовимся к Новому году: как жителям Удмуртии накрыть вкусный и полезный стол

      09:00, 27 декабря, 2017
      Анна Торхова
      09:00, 27 декабря, 2017
      Анна Торхова
      599
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#еда\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      599
      0

      Особое предпочтение нужно отдать свежим овощам и фруктам.

      Ижевск. Удмуртия. Кто из нас не любит вкусно покушать? А как можно себе отказать в угощениях с новогоднего стола? А уж заправить майонезом салат «Оливье» - обычное дело. Вот только и во время праздника нельзя забывать о здоровье. Чтобы новогодняя ночь не оставила после себя неприятный след, предлагаем заменить вредные продукты на более полезные.

      О здоровом столе журналистам «Сусанина» рассказал шеф-повар гастробара «OKNA» Алексей Петров.

      Начнем с самого популярного – майонеза. Традиционно его заменяют сметаной или натуральным йогуртом. Но можно сделать майонез и в домашних условиях, он станет полезнее и не будет содержать консервантов. Для его приготовления понадобятся: яйца, а точнее желток и масло. Всё должно быть очень холодным, поэтому предварительно держим ингредиенты в холодильнике. Желток и масло долго взбиваем блендером, дополнительно добавляем соль, перец и горчицу – это минимальный набор для домашнего майонеза. А дальше можно добавлять всё,что душе угодно. Майонез по консистенции должен напоминать сметану.

      Полезными заправками станут и различные масла: кунжутное, тыквенное, оливковое, льняное – выбор огромен. Вообще, на основе масел и даже на соке можно делать различные добавки. Например, для любителей сладких соусов можно проварить морковный сок со сливками и кардамоном. Ценителям необычных вкусов можно заменить сливки вином, а также добавить соль и перец.

      Чтобы новогодний стол был вкусным и принёс пользу, нужно сделать упор на свежие овощи и фрукты. Так, шеф-повар предлагает сделать легкий салат из помидоров, перца и отварной грудки, заправить его сметаной, добавить немного соли и перца.

      Любимые колбасные изделия лучше заменить домашними мясными деликатесами.

      Можно отварить говядину, куриную грудку или любое другое мясо в бульоне с морковкой, лавровым листом, сельдереем или другими добавками и сделать из полученного мяса нарезку. Стоит помнить, что говядина более постная, а индейка, курица и белое мясо рыбы являются диетическими. По аминокислотному составу индейка - самое оптимальное мясо, а рыба содержит незаменимые омега-3 кислоты, которые выводят лишний холестерин из организма.

      Шеф-повар советует всё готовить на пару или запекать в духовке. Особенно мягкое мясо получится, если запекать его в собственном соку - в фольге или «рукаве».

      Что касается напитков, то…от алкоголя и газировки придется отказаться. Самыми полезными окажутся, конечно, компоты и морсы из ягод и фруктов. Это недорого и вкусно: примерно на 5 л компота понадобятся 500 гр клюквы или 300 гр кураги.

      Не забывайте правильно питаться и следите за своим здоровьем каждый Новый год!

      09:00, 27 декабря, 2017
      Анна Торхова
      599
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#еда\n#Удмуртия

       

       

       

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