Заключенные из Удмуртии сделают 3 тыс деревянных ящиков для Минобороны России

Исправительная колония №8 выполнит гособоронзаказ на 1,5 млн рублей.

Завьялово. Удмуртия. Гособоронзаказ на 1,5 млн рублей выполнит исправительная колония №8 УФСИН Удмуртии и «Производственно-промышленный дом» ФСИН России для нужд Министерства обороны. Как сообщает пресс-служба управления, согласно договору, осужденные изготовят 3 тыс. деревянных ящиков.

Сейчас ИК-8 и ФГУП заключают еще один дополнительный договор на производство ящиков на сумму 350 тыс. рублей.

Отметим, что в центре трудовой адаптации осужденных ИК-8 были сделаны ящики под вооружение для концерна «Калашников» на сумму 42 млн. рублей. Сотрудничество с концерном будет продолжено, поступил заказ еще на 1 100 таких изделий.