Глава Удмуртии Александр Бречалов: зачем вы читаете анонимные Telegram-каналы?

По словам руководителя республики, такие источники информации «специально разгоняют слухи, чтобы повозбуждать народ».

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов высказался на тему анонимных Telegram-каналов. По его словам, такие источники информации существуют для публикации слухов.

«Зачем вы читаете анонимные Telegram-каналы? Я иногда пролистываю комментарии и вижу – Никита Шабалин - у него есть определенный профиль. А есть анонимы, которые смело открыв анонимное забрало, чушь пишут. Зачем в это вникать? Это же слухи, они кем-то специально разгоняются, для того, что чтобы повозбуждать народ. Если будет решение – мы о нем скажем», - рассказал Бречалов.

По его словам, одним из таких вбросов является информация об отказе от повышения тарифов ЖКХ на 2018 год сверх предельного лимита, как предусмотрено в концессионном соглашении.

«Мы пока ни от чего не отказывались. Мы все внимательно осматриваем. […] Выборный год здесь не при чем. Мы смотрим, как у нас средняя зарплата росла в сравнении с другими регионами ПФО, и здесь у нас значительный прирост, сейчас будет много скепсиса, но это действительно так. Поэтому мы пока не отказывались. Отказываясь от него, мы нарушаем соглашение концессионное», - рассказал Александр Бречалов.