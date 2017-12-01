Метели и снегопады ожидаются в Удмуртии 3 декабря

Ветреная и снежная погода сохранится и в первую половину следующей недели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшие выходные ожидается снег. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в воскресенье, 3 декабря, ожидается порывистый ветер, снегопады и слабая метель.

В субботу в большинстве районов республики осадков не ожидается, лишь местами возможен небольшой снег. В ночь на 2 декабря температура воздуха составит -4,-9 градуса по Цельсию, днем -1,-6. В последующие дни ожидается 0,-5. На дорогах возможны снежные заносы и накат.

Ветреная и снежная погода сохранится и в первую половину следующей недели.