Ижевск. Удмуртия. Ленинский районный суд Ижевска удовлетворил иск покупательницы к «Яндекс Маркету», которой вместо заказанного смартфона за 79 тысяч рублей отправили более дешевую модель.

Женщина зафиксировала распаковку на видео: коробка была целой, но внутри оказалась более ранняя модель смартфона. Маркетплейс отказался возвращать деньги.

«По причине того, что на склад поступил другой товар», — уточнили в пресс-службе судов.

Суд встал на сторону потребителя. С ответчика взыскана стоимость товара (79 264 рублей), неустойка (53 899), компенсация морального вреда (10 000). Также он был оштрафован (71 581).