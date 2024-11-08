Средняя зарплата в Удмуртии составила 61 808 рублей в месяц

Ижевск. Удмуртия. Средняя зарплата в Удмуртии выросла и составила более 61 тыс. рублей. Такие данные за 8 месяцев 2024 года приводит Удмуртстат.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Удмуртской Республики по отношению к соответствующему периоду прошлого года выросла на 23,5% и составила 61 808 рублей. С учётом изменения потребительских цен реальная заработная плата составила 113,9%», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сохраняется значительная дифференциация в оплате труда работников в организациях различных видов деятельности. В январе – августе уровень оплаты труда работников, занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, составил 44 436 рублей. Традиционно высокая зарплата наблюдалась в организациях по добыче полезных ископаемых (103 197 рублей) и финансовой и страховой деятельности (86 480 рублей).

В крупных и средних организациях по муниципальным округам Удмуртии самая высокая заработная плата зафиксирована в Воткинском районе (70 129 рублей), самая низкая — в Юкаменском (40 263 рубля).

Удмуртия по уровню оплаты труда в январе – августе 2024 года среди 14 субъектов Приволжского федерального округа находилась на 6 месте после Республики Татарстан, Пермского края, Самарской области, Республики Башкортостан и Нижегородской области.

Самая высокая заработная плата сложилась в Татарстане (70 764 рубля), наименьшая — в Мордовии (54 458 рублей).