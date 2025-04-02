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Почти 57 000 человек работают на малых предприятиях Удмуртии

10:46, 02 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Почти 57 000 человек работают на малых предприятиях Удмуртии
10:46, 02 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
92
0
#Удмуртия\n#предприятие\n#зарплаты
Источник фото: unsplash.com (xyzcharlize)
92
0

Среднемесячная зарплата работников таких предприятий составляет 63,2 тыс. рублей. 

Ижевск. Удмуртия. На малых предприятиях Удмуртии работает около 56,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. 

К малым предприятиям относятся организации с численностью работников от 16 до 100 человек и доходом предприятия за прошлый год от 800 млн до 2 млрд рублей. 

По численности работников на малых предприятиях Удмуртия занимает 7-е место среди регионов ПФО. Лидирует Татарстан (153,1 тыс. работников), а на последнем месте Мордовия (20 тыс.). 

При этом по уровню среднемесячной зарплаты работников — 63,2 тыс. рублей — Удмуртия занимает третье место в ПФО. Самые высокие зарплаты у работников Пермского края (70,2 тыс. рублей), а самые низкие в Татарстане (47,4 тыс. рублей). 

Вклад малых предприятий в оборот организаций Удмуртии составил 374,5 млрд рублей или 15,8%. В ПФО по этому показателю лидирует Татарстан (1,4 трлн рублей), а на последнем месте вновь расположилась Мордовия (109,3 млрд рублей). Удмуртия по этому показателю на 7-м месте. 

«За январь – декабрь 2024 года малыми предприятиями Удмуртии отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 235,6 млрд рублей – 6-е место. Республики Татарстан и Марий Эл занимают первое и последнее места с показателями 755,8 и 63,9 млрд рублей соответственно», — сообщает Удмуртстат.

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10:46, 02 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
92
0
#Удмуртия\n#предприятие\n#зарплаты