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67 безбилетников оштрафовали в Ижевске по новым «тарифам»

13:20, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
67 безбилетников оштрафовали в Ижевске по новым «тарифам»
13:20, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
196
0
#Ижевск\n#проезд\n#штрафы
Фото: ИА «Сусанин»
196
0

За повторный проезд «зайцем» по 3 000 рублей отдадут 12 из них.

Ижевск. Удмуртия. По новым штрафным тарифам за безбилетный проезд на общественном транспорте Ижевска за июль к административной ответственности привлеки 67 человек. 12 из них оштрафовали повторно, сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Напомним, с июля в Удмуртии в три раза вырос размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь за однократное правонарушение придётся отдать 1 500 тысячи рублей, за повторное нарушение — 3 000 рублей. Именно такую сумму теперь придётся выплатить упомянутым 12 пассажирам-«зайцам».

Напомним, что возраст административной ответственности наступает с 16 лет.

13:20, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
196
0
#Ижевск\n#проезд\n#штрафы