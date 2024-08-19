67 безбилетников оштрафовали в Ижевске по новым «тарифам»

Ижевск. Удмуртия. По новым штрафным тарифам за безбилетный проезд на общественном транспорте Ижевска за июль к административной ответственности привлеки 67 человек. 12 из них оштрафовали повторно, сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Напомним, с июля в Удмуртии в три раза вырос размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь за однократное правонарушение придётся отдать 1 500 тысячи рублей, за повторное нарушение — 3 000 рублей. Именно такую сумму теперь придётся выплатить упомянутым 12 пассажирам-«зайцам».

Напомним, что возраст административной ответственности наступает с 16 лет.