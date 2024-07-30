Более 92 тысяч жителей Удмуртии ждет перерасчет страховой пенсии с 1 августа

Ижевск. Удмуртия. С 1 августа в Удмуртии произойдёт перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, работавших в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Удмуртии.

Это коснется 92 тыс. жителей республики, которые получают пенсии по старости и по инвалидности, и за которых в 2023 году работодатели уплачивали страховые взносы.

Касаемо пенсионеров, чем выше была его зарплата, тем на большую сумму вырастет пенсия. Максимум — три пенсионных коэффициента. Узнать коэффициент можно в выписке из лицевого счета на сайте Госуслуг.

Как рассказал управляющий ОСФР по Удмуртии Алексей Бельтюков, перерасчет происходит автоматически, никуда обращаться не надо. Деньги придут по обычному графику.

Напомним, что с 2025 года возобновляется индексация пенсий работающих пенсионеров. Первая ожидается в феврале.