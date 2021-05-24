В Удмуртии объём ипотечных кредитов за год вырос на 67,6%

За три месяца 2021 года жители региона получили займов на 214,8 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Объём ипотечных кредитов в Удмуртии за год вырос на 67,6%. Такие данные приводит Отделение Банка России – Национальный банк Удмуртской Республики.

За январь-март 2021 года в Удмуртии выдали ипотечных жилищных кредитов на сумму 11,9 млрд рублей, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 67,6%. Доля потребительских кредитов выросла на 9,6% и составила 29,7 млрд рублей.

Рост ипотечных кредитов связан с сохранением более низких, чем в прошлом году, ставок, а также льготными программами и снижением ключевой ставки. Средняя ставка в Удмуртии снизилась с 8,60% в марте 2020 года до 6,78% в марте 2021 года.

Просроченные долги за ипотеку по региону к 1 апреля находились на уровне 0,42% от общей суммы. Это ниже показателя по всей стране на 0,37%.

При этом физические лица за три месяца 2021 года получили от банков займы на 41,6 млрд рублей, что на 21,7% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Всего на 1 апреля 2021 года жители Удмуртии имеют кредитов на 214,8 млрд рублей. Рост в сравнении с прошлым годом — на 15,3%.