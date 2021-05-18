В Удмуртии рассматривают возможность введения единой ставки имущественного налога

По словам представителей законодательной и исполнительной ветвей власти республики, этот вопрос нуждается в проработке.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии рассмотрят вопрос о возможном введении на территории республики единой сбалансированной ставки имущественного налога. Как сообщает пресс-служба Госсовета региона, об этом на заседании одной из рабочих групп заявил председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Владимир Паршин.

Предложение поддержал и заместитель председателя правительства республики Анатолий Строков. Он добавил, что этот вопрос требует тщательной проработки и расчётов.

Как пояснил информационному агентству «Сусанин» Владимир Паршин, вопрос введения единой ставки регулярно поднимается с 2018 года, когда сумму налога на имущество стали рассчитывать исходя из кадастровой стоимости.

«Конечно, предприниматели обращаются с просьбами о снижении налоговых ставок. К сожалению, нет единого мнения, и я думаю, ещё несколько встреч пройдёт, чтобы принять общую позицию, которая позволит сохранить баланс бюджета по сбалансированности поступления денег от налогов, но в то же время удовлетворить запросы предпринимателей, экономического сообщества по какой-то оптимальной ставке, которая позволит платить эти налоги с этого имущества», — сообщил Паршин.