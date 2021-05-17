Размер государственного долга Удмуртии за месяц не изменился

Объем заимствований замер на отметке 63,7 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии остановился рост государственного долга. По данным министерства финансов республики, на 1 мая объем заимствований составил 63,7 млрд рублей. Практически такая же сумма была зафиксирована и в апреле 2021 года.

Структура госдолга Удмуртии также не изменилась. Кредиты из федерального бюджета составляют 38% от общего объема заимствований или 24,3 млрд рублей. Коммерческие кредиты занимают 54% (34,4 млрд), обязательства по ценным бумагам - 5 млрд рублей (8%).

На обслуживание долга с начала года республика потратили 782,6 млн рублей. Просроченная задолженность по госзаймам Удмуртии и расходам на их обслуживание отсутствует.

Для сравнения: согласно справке Минфина России, госдолг, например, Пермского края при населении 2,5 млн человек составил на 1 апреля чуть более 20 млрд рублей. Мордовия с числом жителей менее 800 млн задолжала государству и кредитным организациям 48 млрд рублей.

Добавим, во время ежегодного послания президент России Владимир Путин предложил помочь закредитованным регионам. После этого заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков заявил, что республика может заместить коммерческие кредиты бюджетными заимствованиями с низкой процентной ставкой. Это позволит республике только в текущим году сэкономить на обслуживании госдолга 620 млн рублей.

Напомним, в марте государственный долг Удмуртии увеличился на 100 млн рублей, а за весь 2020 год объем заимствований вырос на 18 млрд. Между тем, только за январь-апрель 2021 года республика направила в федеральный бюджет в виде налоговых и неналоговых отчислений почти 60 млрд рублей.