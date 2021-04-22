Удмуртия планирует сэкономить на замещении коммерческих кредитов бюджетными 620 млн рублей

По предварительным расчетам, республика сможет заместить 21,9 млрд рублей банковских займов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии рассчитывают сэкономить в этом году 620 млн рублей при замене коммерческих кредитов бюджетными. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Анатолий Строков.

Во время ежегодного послания президент России Владимир Путин предложил помочь закредитованным регионам. Так, часть коммерческих займов планируется заменить бюджетными со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, сроки погашения выданных в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса бюджетных кредитов также продлят до 2029 года. Еще одним новшеством станут инфраструктурные кредиты, которые государство будет выдавать регионам под реализацию конкретных проектов. Ставка по ним не будет превышать 3% годовых, срок погашения составит 15 лет. Глава государства подчеркнул, что этим механизмом смогут воспользоваться субъекты с наименьшей закредитованностью.

Напомним, что на начало апреля госдолг Удмуртии составил 63,6 млрд рублей. Из них 24,2 млрд рублей – бюджетные займы, 34,4 млрд рублей – коммерческие.

Как рассказал Анатолий Строков, предложенные меры позволят Удмуртии заместить 21,9 млрд рублей коммерческих кредитов. Ожидаемая экономия на выплате процентов в этом году составит 620 млн рублей, в последующие годы – до 1,2 млрд рублей.

Что касается пролонгации займов на борьбу с ковидом, то республике через два месяца необходимо выплатить 4,8 млрд рублей. Для этого регион планировал взять еще один кредит в Управлении федерального казначейства.

«После реструктуризации мы сможем привлекать казначейский кредит (ставка 0,1%) на срок до 240 дней для покрытия временных кассовых разрывов бюджета, без привлечения «дорогих» коммерческих кредитов. Эти меры также позволят экономить средства бюджета на выплату процентов», - отметил Строков.

Комментируя шансы Удмуртии на получение инфраструктурных кредитов, зампред правительства республики сообщил, что необходимо будет ознакомиться с методикой распределения этих средств. Часть из них будет доступна и регионам с высокой закредитованностью.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил высокую долговую нагрузку Удмуртии. При этом власти республики рассчитывают на принятие индивидуальной программы развития, что позволит оставлять больше налогов в регионе.