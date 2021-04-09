90% свободных денег граждане хранят на рублевых счетах.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали больше копить. По данным Удмуртстата, на 1 января 2021 года население республики хранило на банковских счетах 170,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма сбережений выросла на 17,1 млрд. Валютные счета пополнились за год на 13%. В иностранных дензнаках жители региона отложили 16,1 млрд рублей.

Граждане в Удмуртии в сравнении с соседями из других регионов далеко не самые бережливые. В общей сумме вкладов в Приволжском федеральном округе на нашу республику приходится всего 4,4%. Лидер по этому показателю - Татарстан (15,6%), наименьшая доля - у Республики Марий Эл (1,6%).

В среднем каждый житель Удмуртии хранит в банках 114 тыс. рублей. В окружном рейтинге республика поднялась с 10 на 8 место. По сумме сбережений на душу населения лидируют Нижегородская (173 тыс.) и Самарская (167 тыс.) области.

Специалисты Удмуртстата отмечают: размер вкладов бывает максимальным в начале года, в летние месяцы падает до минимума. Так, к началу марта объем банковских накоплений в Удмуртии уменьшился на 3,1 млрд рублей.