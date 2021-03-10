Председателя ТСН в Удмуртии наказали за самоуправство при выставлении двойных платежей за услуги ЖКХ

Его привлекли к уголовной ответственности и вынесли предупреждение.

Малая Пурга. Удмуртия. Жители многоквартирного дома в селе Пугачево оплачивали двойные счета за услуги ЖКХ.

Дом проверили после обращения одного из жителей в прокуратуру Малопургинского района.

Жители многоквартирного дома кроме счета за содержание общего имущества, дополнительно платили за обслуживание внутридомового газового оборудования. По данным прокуратуры Удмуртской Республики, взимание дополнительной платы было незаконно.

По постановлению прокурора председатель ТСН «Уютный дом» привлечен к административной ответственности по статье 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»). Ему вынесли предупреждение.

По результатам рассмотрения представления прокурора, жителям МКД произведен перерасчет на общую сумму 14 тыс. рублей.