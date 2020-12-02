Около 1,6 млрд рублей потерял бюджет Ижевска из-за пандемии коронавируса

Значительная часть средств была направлена на дезинфекцию, организацию постов на границе города.

Ижевск. Удмуртия. Из-за пандемии коронавируса бюджет Ижевска потерял около 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев во вторник, 1 декабря.

Так, 300 млн рублей составил объем льгот малому бизнесу, такую же сумму бюджет потерял после снижения НДФЛ. «При отказе от ЕНВД (единый налог на вмененный доход – прим.ред.) мы потеряли немалую сумму. К сожалению, люди с ЕНВД ушли на УСН (упрощенная система налогообложения – прим.ред.), а УСН - это республиканский налог, мы не получаем компенсацию пока и ведем переговоры с правительством, чтобы нам возместили эту потерю», - рассказал глава столицы Удмуртии.

Кроме того, дополнительные бюджетные средства были направлены на организацию постов на въезде в город, дезинфекцию дорог и остановок. По словам Бекмеметьева, эти затраты существенно ударили по бюджету и городу придется заимствовать средства.

Власти также активизировали работу по получению доходов, однако пока скомпенсировать удалось «очень малую часть».

На 2020 год бюджет Ижевска был принят с расходами и доходами в 13,7 млрд рублей. В июне документ перетерпел изменения, из-за чего расходы выросли до 14,5 млрд рублей, а доходы – до 13,8 млрд рублей.