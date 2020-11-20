Годовая инфляция в Удмуртии составила 3,9%

С сентября по октябрь прирост цен на продовольственные товары составил 0,3%.

Ижевск. Удмуртия. Годовая инфляция в Удмуртии в октябре 2020 года составила 3,9%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России по Удмуртской Республике.



Напомним, что годовая инфляция в Удмуртии на сентябрь 2020 года составила 3,5%. Этот показатель не превысил средний в ПФО и России.

Ускорение роста цен на продукты и непродовольственные товары связано с низким урожаем отдельных сельскохозяйственных культур и ослаблением рубля, а также эффектом низкой сравнительной базы прошлого года. В то же время инфляция в сфере услуг замедлилась в условиях «коронавирусных» ограничений.

Годовая продовольственная инфляция составила в октябре 4,1% после 3,8% в сентябре. Наибольший вклад в ускорение внесло повышение прироста цен на сахар. Это объясняется тем, что в 2019 году наблюдался переизбыток урожая сахарной свеклы, и в текущем сезоне ее посевные площади были уменьшены. В результате увеличились цены на кондитерские изделия.

В целом по России инфляция соответствует 4%, ПФО – 4,2%.