Власти Ижевска планируют перекредитовать 1,5 млрд рублей под более низкий процент

Аукционы пройдут в сентябре.

Ижевск. Удмуртия. В сентябре власти Ижевска планируют перекредитовать 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба города.

Новые кредиты оформят под более низкий процент, чем действующие, тем самым муниципальный долг останется на прежнем уровне.

Всего запланировано 6 аукционов. Так, две невозобновляемые кредитные линии по 500 млн рублей будут открыты на 1 год, еще две – по 500 млн рублей, на 548 дней. Кредит в 200 млн рублей город возьмет на 730 дней. Максимальные ставки по ним составят 5,25% годовых.

Кредитную линию с лимитов в 300 млн рублей планируется привлечь по ставке 6,75% на 365 дней.

На 1 августа муниципальный долг столицы Удмуртии составил 4,6 млрд рублей.