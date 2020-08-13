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Придется раскошелиться: в Удмуртии рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу

13:20, 13 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Придется раскошелиться: в Удмуртии рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу
13:20, 13 августа, 2020
Анастасия Шевченко
84
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#финансы и деньги\n#Удмуртстат
Фото: pixabay.com
84
0

Только около 8 тыс. уйдет на покупку базовой одежды и обуви.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии посчитали, сколько обойдется собрать ребенка в школу. Данные приводит Удмуртстат.

Самой затратной станет покупка одежды и обуви, отмечают специалисты. Средняя стоимость минимального комплекта для школьника составит 8 113 рублей. На утепленную куртку придется потратить примерно 3 769 рублей, на брюки из полушерстяных тканей — 1 335 рублей, сорочку — 789 рублей, ботинки (полуботинки) — 2 220 рублей.

Минимальный комплект для школьницы обойдется в 8 312 рублей: куртка утепленная — 3 769 рублей, блузка — 1 162 рубля, юбка из полушерстяных тканей — 1 161 рубль, туфли (ботинки) — 2 220 рублей.

Для внесения разнообразия в школьный стиль мальчик может сменить брюки на джинсы (1 313 рублей), девочка — юбку на платье (сарафан) из полушерстяной ткани (1 634 рублей).

Спортивная форма обойдется в среднем в 3 107 рублей. Это футболка (288 рублей), спортивный костюм (1 733 рублей), кроссовки из искусственной кожи (1 086 рублей). 

Весомым расходом станет покупка школьного ранца. В среднем на это уйдет 2 700 рублей. Не стоит забывать и про школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, запас которых необходимо пополнять в течение всего учебного года. В перечень самых необходимых канцтоваров входят: школьная тетрадь — 7 рублей, альбом для рисования — 76 рублей, авторучка шариковая — 18 рублей, карандаш чернографитный — 21 рубль, набор фломастеров — 162 рубля. 

При желании ребенку можно купить и новый смартфон, тогда родителям предстоит отдать еще около 12 тыс. рублей. На ноутбук уйдет примерно 30,5 тыс. рублей, на планшет — почти 12 тыс. рублей.

Покупка букета ко Дню знаний обойдется примерно в 500 рублей. Это стоимость букета из 5 свежесрезанных цветов.

Напомним, что новый учебный год начнется традиционно 1 сентября. На фоне коронавирусной пандемии учащихся не собираются переводить на дистанционное обучение. По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, в учебных заведениях будут ежедневно проводить дезинфекцию. В школы также должны установить рециркуляторы.

13:20, 13 августа, 2020
Анастасия Шевченко
84
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#финансы и деньги\n#Удмуртстат

 

 

 


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