Инфляция в Удмуртии с начала года составила 2,5%

В октябре индекс потребительских цен составил 100,3%.

Ижевск. Удмуртия. Потребительские цены в Удмуртии с начала года выросли на 2,5%. Об этом сообщает Удмуртстат. По данным ведомства, в октябре инфляция составила 0,3%. По сравнению с декабрем 2017 года наиболее серьезный рост произошел в сфере бытовых услуг (+5,93%). А алкоголь подешевел на 1,03%.

В процентном соотношении в октябре сильнее всего выросли цены на: огурцы – 62,62 рубля за 1 кг (+41,19%), помидоры – 70,24 рублей (+22,64%), пшеничная мука – 28,5 рублей (+5,27%), натуральный кофе молотый и в зернах – 926,55 рублей за 1 кг (+4,82%), говяжья печень – 231,83 рубля (+4,36%), пшено – 53,3 рубля (+9,76%), апельсины – 100,13 рубля (+8,26%).