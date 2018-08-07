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Удмуртия получит почти 75 млн рублей субсидий из резервного фонда Правительства России

12:56, 07 августа, 2018
Ксения Чернова
12:56, 07 августа, 2018
Ксения Чернова
578
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#АПК
Фото: wikimedia.org
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Деньги направят на приобретение дизельного топлива.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит почти 74,86 млн рублей субсидий из резервного фонда Правительства России. Распределение субсидий, предоставляемых в 2018 году, утверждено постановлением федерального кабинета министров.

Всего регионы получат бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей «в целях повышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей». Деньги будут направлены на «приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ».

Ранее министр сельского хозяйства Удмуртской Республики Ольга Абрамова заявляла, что сельхозпроизводителям региона могут выделить 92 млн рублей на компенсацию затрат за приобретенное топливо.

12:56, 07 августа, 2018
Ксения Чернова
578
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#АПК

 

 

 


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