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В бюджете Удмуртии нашли дополнительные средства на социальную сферу

14:07, 27 февраля, 2018
Дарья Саушина
14:07, 27 февраля, 2018
Дарья Саушина
1476
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#социальная сфера\n#деньги
1476
0

Доходная часть бюджета на 2018 год увеличена на 3,5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Доходную часть бюджета Удмуртии увеличили на 3,5 млрд рублей. Изменения в главный финансовый документ региона на 2018 год внесли на сессии Госсовета Удмуртской Республики во вторник, 27 февраля.

Часть суммы – безвозмездные поступления из бюджета Российской Федерации.

Расходы увеличены:

- на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами – на 169 млн рублей

- на выплаты за рождение первого ребенка – на 167,5 млн рублей;

- на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов в Сарапуле, - 82,6 млн рублей;

- на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» - 730 млн рублей;

- на приобретение учебников для школ – на 164,8 млн рублей;

- на обеспечение питанием учеников 1-5 классов до конца этого учебного года – на 50,8 млн рублей; 

- на выплаты молодым педагогам – на 18,2 млн рублей;

- на отдых и оздоровление детей – на 261 млн рублей;

- на «Доступную среду» - на 42,6 млн рублей;

-  на сохранение и создание рабочих мест для инвалидов – на 4,2 млн рублей;

- на компенсацию перевозчикам расходов от убыточных маршрутов – на 118 млн рублей;

- на приобретение квартир пострадавшим от взрыва газа на Удмуртской в Ижевске в ноябре 2017 года – на 133,8 млн рублей;

- на поддержку спортивных клубов – на 28,5 млн рублей;

После первого чтения от главы Удмуртии поступило 16 поправок. Так, предусмотрено дополнительное выделение средств на развитие электронного правительства, дорожного фонда, ликвидацию последствий взрыва на Удмуртской, 261 и ряд других направлений

«Мы говорили, что бюджет живой, - рассказал председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов. - По сути, сегодня все те обязательства, которые взяло на себя правительство, выполнены. Те средства, которые будут появляться дополнительно, будут направляться на развитие нашей республики».

После принятия изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики на 2018 год прогнозируются в следующем размере: общий объём доходов – 68 222,7 млн рублей рублей, расходов - 67 940 млн рублей, размер профицита составит 282 647,4 тыс. рублей.

14:07, 27 февраля, 2018
Дарья Саушина
1476
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#социальная сфера\n#деньги

 

 

 

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